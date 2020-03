Coronavirus, la solidarietà dei romani: gelati e dolci per i medici dello Spallanzani

Roma – All’Inmi Spallanzani nelle scorse ore c’è stato un via vai di romani che portano pacchi pieni di golosità alimentari. Tanti dolci e domani arriveranno anche i gelati.

E’ il volto della solidarietà dei cittadini della Capitale verso chi oggi è in prima linea nella lotta al Covid-19. Medici e infermieri che non hanno tempo di staccare e mangiare qualcosa.

Ecco allora che i pasti per questi eroi arrivano direttamente dalle cucine dei romani, non solo navigate massaie ma anche tanti i giovani che si sono presentati all’ingresso della direzione per portare manicaretti e ringraziare la comunità dello Spallanzani.

(Il Faro online)