Crisi del latte, da Testa di Lepre a Cerveteri ne sarà ritirato il 15% in meno

Fiumicino e Cerveteri – E’ allarme per le aziende zootecniche del nostro territorio. Da lunedì prossimo, infatti, sarà ritirato il 15 % in meno di latte da parte della Centrale del Latte; il che metterà in ginocchio molti allevatori tra Cerveteri, Testa di Lepre ed Aranova. L’effetto Coronavirus che ha obbligato la chiusura di bar e ristoranti, costringerà i produttori a una restrizione che avra ripercussioni pesanti sul settore.

Per Riccado Milozzi della Cia (Agricoltori Italiani) di Roma è un comportamento scorretto verso chi lavora e ci garantisce qualità e bontà. “Non possiamo permettere che in questo momento grave ci sia qualcuno che decida per gli altri – afferma Milozzi – da lunedì, a molti allevatori è arrivata comunicazione che Centrale del Latte diminuirà la richiesta di latte mettendo, a tutti gli effetti, in panne molti produttori del territorio.

E’ un pretesto che ci porterà a protestare nelle dovuti sedi contro questa scorretta e ingiusta presa di posizione. Dobbiamo utilizzare veicoli di promozione del nostro latte, incentivandone la vendita visto che i generi alimentari ora come non mai, hanno delle richieste molte alte – continua Milozzi – non si può affrontare un’emergenza, creandone un’altra. Dobbiamo salvare la aziende già in crisi, evitiamo che scompaiano del tutto”.