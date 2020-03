Dolore per la scomparsa di Enzo Zuanella, il papà della scherma a Ostia

Ostia – Il papà della scherma sul litorale romano. Enzo Sebastiano Zuanella, non c’è più. All’età di 75 anni ci ha lasciato e lo sport piange una figura di grande competenza e generosità.

Dopo la scomparsa di Orlando Galimberti (leggi qui) se ne va un’altra pietra miliare dello sport sul litorale romano. Insieme erano i fondatori e gli animatori dell’associazione Insieme per lo Sport e dell’annuale Festa dello Sport.

Zuanella oltre 25 anni fa aveva fondato l’Asd Scherma Ostia, avvicinando a questo nobile sport schiere di ragazzi e ragazze anche in una zona difficile come Ostia Ponente, avendo fissato la sede dell’associazione in via Domenico Baffico. In poco tempo Zuanella era riuscito a portare la sua società ai massimi livelli in fatto di formazione e di risultati agonistici. Grazie ai collaboratori del reparto tecnico, capitanato dal direttore sportivo Maestro Giovanni Augugliaro, è riuscito ad annoverare un palmares di tutto rispetto in tutte le categorie (Giovanissimi, Giovani, Cadetti, Senior, Assoluti e Master), testimoniato dal conseguimento della Stella di bronzo al merito sportivo e del Distintivo d’onore d’oro della Federazione Italiana Scherma (FIS). Inoltre, l’ASD Scherma Ostia è diventato centro di allenamento Federale under 14 di spada.

Profondo il cordoglio che la notizia della sua scomparsa ha suscitato nella cittadina e non solo. “Con Enzo Zuanella se ne va un pilastro della scherma laziale ed una figura importante della dirigenza schermistica italiana – commenta commosso il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso – Sul piano personale, sono legato a lui da un rapporto di conoscenza di lungo corso. Anche nel confronto acceso e nella diversità di vedute a volte emersa, non è mai mancata la stima reciproca. La scherma italiana oggi perde un uomo che ha mantenuto intatto il suo entusiasmo nei confronti di questa disciplina, animato da una passione forte, trasformato in impegno quotidiano nei confronti della sua realtà e di tutto il movimento schermistico del Lazio e di tutta Italia“.

Anna Maria Pitzolu, presidente dell’associazione “Sogno comune”, sottolinea: “Siamo sinceramente e profondamente addolorati per la scomparsa di Enzo Zuanella, un grande amico della nostra Associazione e un faro per lo Sport del nostro territorio. La sua attività da Dirigente Coni e tutti i sacrifici fatti come padre fondatore dell’Asd Scherma Ostia, unico centro federale della disciplina e vanto di Ostia, per cui continuava a battersi con entusiasmo e nobiltà d’animo, resteranno come frutto preziosissimo del suo lavoro e come insegnamento a tutti i cittadini. La sua passione e la sua gentile caparbietà lo rendevano un punto di riferimento per le attività sportive e la sua vicinanza alle nostre battaglie autonomiste ci ha sostenuti e insegnato tanto. Non ti dimenticheremo caro Enzo e per quanto ci sarà possibile porteremo avanti le tue battaglie, in nome dei tuo sani principi e del tuo dolce sorriso. Il pensiero va ai tuoi cari e agli atleti che hai guidato dando tutto te stesso. Ciao Maestro, che la terra ti sia lieve e grazie di tutto“.

“In questi giorni di angoscia – scrive Andrea Bozzi, consigliere municipale della lista civica “Sogno Comune” – se ne va un altro amico che per Ostia ha fatto tantissimo. La sua infinita passione per lo sport e per la Scherma in particolare, per cui ha vinto tante battaglie e tante altre ne avrebbe vinte, e la sua determinata gentilezza resteranno in tutti noi. Sono addolorato. Non ti dimenticheremo caro Enzo. Passione ed entusiasmo ti rendevano più giovani di molti. Che la terra ti sia lieve. Condoglianze ai tuoi cari e a tutti i tuoi atleti dell’Asd Scherma Ostia”.