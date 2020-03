Fake news la conversione degli hotel di Cristiano Ronaldo in ospedali

La catena di hotel di proprietà di Cristiano Ronaldo trasformata in ospedali per fronteggiare l’emergenza coronavirus è una ‘fake news’. A far chiarezza sulla falsa informazione circolata sui social e diventata virale è stato l’entourage del calciatore portoghese attualmente in quarantena a Madera.

La notizia sosteneva che le strutture alberghiere, una a Funchal, l’altra a Lisbona, più un terzo albergo in costruzione in Marocco, sarebbero state fornite gratuitamente dal campione lusitano, gli stipendi di medici e personale infermieristico sarebbero stati a carico di CR7. No comment da parte dell’attaccante che sui social ha sottolineato il suo sostegno al personale medico e ai malati.

(Il Faro on line)(fonte@AdnKronos)