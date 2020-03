Ostia, transenne anti-coronavirus al Pontile per impedire gli assembramenti

Ostia – Le transenne sono state posate all’ingresso del Pontile, aperte e distese per impedire il transito pedonale verso la passeggiata a mare.

E’ il provvedimento deciso dal X Municipio per evitare assembramenti pericolosi per il contagio del coronavirus, peraltro vietati dal decreto del Presidente del Consiglio, Antonio Conte. Domenica scorsa la folla ha gremito il Pontile, contravvenendo non solo alle norme varate per la prevenzione del rischio contagio ma anche il buon senso.

Per questo motivo da ieri gli operai dell’Ufficio Tecnico hanno posato una serie di transenne in piazzale dei Ravennati. Questa mattina ililoro dispiegamento. Il comandante Emanuele Stangoni del gruppo Roma X Mare di Polizia locale intorno alle 9.30 ha dato l’ordine ai propri uomini di dispiegare le transenne e vigilare contro gli assembramenti.

Eh già perché la barriera non è stata disposta in modo tale da impedire il passaggio, bensì ha due varchi d’accesso alla passeggiata. Perché?

Una considerazione va fatta: è deprimente dover costatare che c’è bisogno dell’autorità cittadina per far rispettare una norma varata per tutelare la salute individuale oltre che collettiva.