Un solo comune per Ladispoli e Cerveteri: “Grazie a tutti gli operatori sanitari”

Cerveteri, Ladispoli – “Il Comitato Un solo Comune per Ladispoli e Cerveteri – si legge in una nota diffusa dallo stesso – esprime un sentitissimo ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in una situazione di estremo disagio in queste settimane stanno fornendo un servizio che va ben oltre la responsabilità del ruolo che svolgono normalmente. Ringraziamo anche tutti coloro che stanno lavorando per assicurare servizi adeguati a tutti i cittadini”.

“Rivolgiamo anche noi – continuano – un appello a tutte e tutti affinché siano rispettate le indicazioni e le necessarie limitazioni a cui siamo purtroppo costretti in questi giorni. Auspichiamo che al termine di questa grave emergenza si possa e si debba rivalutare il ruolo delle strutture pubbliche nei servizi, il potere di indirizzo dello stato nell’economia e la necessità di una sanità pubblica e diffusa nei territori”, concludono.

(Il Faro online)