A Latina denunciate 6 persone per violazione delle norme contro il Covid-19

Latina – Negli ultimi due giorni le Forze dell’Ordine sono state impegnate in una serie di controlli sul territorio per la verifica delle osservanze delle misure disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del coronavirus.

In particolare, la Polizia Locale ha raccolto 93 autocertificazioni – necessarie per attestare i motivi di un qualsiasi spostamento consentito dal DPCM – e controllato 94 persone e 144 esercizi commerciali.

Sono 6 le persone denunciate in stato di libertà ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Si ricorda che gli spostamenti devono essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute. L’attività motoria all’aperto o una breve passeggiata con il proprio animale domestico sono consentite, ma si raccomanda di farlo esclusivamente vicino alla propria abitazione e per un breve lasso di tempo.

I controlli sul territorio volti a verificare il rispetto delle disposizioni emergenziali proseguiranno da parte della Polizia Locale per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e le risultanze verranno quotidianamente comunicate alla Questura.

Se un cittadino, durante uno spostamento – che si ricorda ancora una volta deve essere necessario e motivato – si imbatte in una situazione di potenziale pericolo (ad esempio un assembramento di persone) può segnalare la circostanza alla Polizia Locale di Latina.

