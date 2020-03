Asl Roma 3, dieci nuovi positivi ma il Grassi è covid free. Un nuovo centro a Casal Palocco

Ostia – Continua la progressione dei positivi al covid-19 nella asl del litorale romano dove, di contro, migliora la situazione all’ospedale Grassi”, che si può considerare covid free. Ed è in arrivo un centro specializzato a Casal Palocco.

Nella comunicazione regionale delle ore 16,00 è stato segnalato che nella Asl Roma 3 nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 nuovi casi positivi mentre 149 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sono i vertici della Asl Roma 3 a tracciare un bilancio confortante riguardo alla sorveglianza sulla diffusione del coronavirus sul quadrante ovest e sul litorale romano. A oggi sono 52 i pazienti che risiedono nel territorio della Asl Roma 3 e che dall’inizio del contagio in Italia sono risultati positivi. Di questi nessuno ha avuto necessità di ricorrere alla terapia intensiva mentre l’8% è stato ricoverato allo Spallanzani reparto di Malattie Infettive. Il 92% dei positivi (cioè 48 persone) è in assistenza domiciliare. In totale la Asl Roma 3 ha effettuato 313 tamponi a domicilio. Sono 250 i pazienti in sorveglianza domiciliare finora seguiti anche attraverso l’app ADLife Covid-19 descritta in questo articolo. Da domani saranno affidati ai rispettivi medici di famiglia che potranno usufruire della app regionale Lazio Doctor Covid: il software permetterà un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare. Il medico potrà accedere online o attraverso la app, che partirà prima per Android e a seguire per Ios.

Al momento nessun positivo si trova ricoverato presso l’ospedale Grassi.

Nelle prossime ore, anticipano dalla Asl Roma 3, entreranno due servizi importanti per la lotta al contagio e per l’assistenza in distanziamento sociale: verrà istituito un numero covid help di consulenza telefonica per le donne in gravidanza e sarà avviato un servizio per la consegna della spesa a casa che va ad aggiungersi al numero per la consegna domiciliare dei farmaci. Qui tutte le info necessarie.

Infine presto sarà attivato un Covid Hospital nel quartiere di Casal Palocco. Si tratta dell’adeguamento dell’Istituto Clinico Casalpalocco di via Alessandro Magno 386 del gruppo Villa Maria Care & Research di Ettore Sansavini, centro specializzato in Cardiologia e Cardiochirurgia finora privo di un’area degenza per malattie infettive. La Regione Lazio gli affida il compito di fare da “satellite” allo Spallanzani e conta di ricavare in quella struttura 92 posti letto, fra cui 12 garantiti alla terapia intensiva. Al momento non viene reso noto il costo dell’operazione. A ral proposito il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, evidenziato che “al Grassi di Ostia gli attuali 10 posti letto potrebbero aumentare di 8 unità (per un totale di 18 posti)“, chiede se è vero che “i direttori del presidio ospedaliero lidense avrebbero già chiesto alla direzione sanitaria dell’ASL Roma 3 di prevedere l’ampliamento del reparto ma la direzione medesima sarebbe contraria all’intervento“.

Le autorità sanitarie ripetono che per abbattere il rischio di contagio è indispensabile evitare di avere contatti con altre persone o di uscire di casa o, comunque, farlo strettamente per necessità. Si ricorda che nell’80% dei soggetti il coronavirus è asintomatico o paucisintomatico: ciò significa che tutti sono potenzialmente contagiosi pur senza mostrare sintomi.