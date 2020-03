Asta del pesce a Fiumicino, tutto ok. Distanze rispettate e sicurezza garantita

Fiumicino – Tutto bene al mercato del pesce. L’asta di oggi, iniziata verso le 16, non ha mostrato alcuna ressa. Distanze di sicurezza rispettate, presidi di garanzia medica presenti in tutta la struttura.

Fugate totalmente dunque le preoccupazioni di chi aveva visto in passati appuntamenti una possibile sottovalutazione del pericolo riferito al coronavirus.

In realtà – fanno sapere dall’azienda – anche le precedenti aste, da inizio decreto, erano state caratterizzate da ingressi contingentati e la richiesta anche a chi era all’esterno, di mettere mascherine.

Se poi qualcuno in passato, magari venuto da fuori, all’esterno non ha rispettato le distanze di sicurezza o si è presentato senza mascherina, non può essere una colpa da ascrivere a chi gestisce l’asta. Stavolta, comunque, nessuna sbavatura, segno evidente che anche i frequentatori dell’asta hanno percepito l’importanza di restare protetti, così come da sempre hanno fatto i titolari della struttura.

L’asta del pesce ha lavorato perfettamente nella norma, garantendo e garantendosi così un futuro importante nel settore ittico.