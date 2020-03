Cerenova, il delegato Galluso scrive a Trenitalia per evitare affollamenti sui treni

Cerveteri – A seguito delle segnalazioni pervenute dai pendolari di Marina di Cerveteri in merito all’affollamento del treno delle ore 06:18, l’Amministrazione comunale di Cerveteri attraverso l’Assessora alla Mobilità e Trasporti Elena Gubetti e al Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso si è immediatamente attivata contattando la società Trenitalia per chiedere di integrare nuove corse tra le 04:30 e le 08:42.

“Stiamo attraversando un periodo estremamente difficile – ha dichiarato il Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso – e nel mio ruolo da Delegato e da Volontario ho recepito le istanze dei pendolari. Per questo, in accordo con l’Assessora Elena Gubetti, ho immediatamente chiesto a Trenitalia, onde evitare affollamenti e soprattutto al fine di far sì che si riesca a mantenere il più possibile le distanze interpersonale a bordo dei convogli, di integrare il servizio di trasporto ferroviario con due nuove corse.

Comprendo che stiamo vivendo un momento complesso, sia per noi singoli cittadini che per chi lavora come appunto il personale dei treni, ma è fondamentale però garantire a chi utilizza il treno per recarsi al lavoro di farlo in sicurezza. Con l’occasione, ringrazio la direzione di Trenitalia per aver preso in considerazione la nostra segnalazione, come sempre per la tutela dei nostri pendolari”.

(Il Faro online)