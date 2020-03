Cerveteri: messa con i fedeli nonostante i divieti, blitz della polizia in chiesa – VIDEO

Cerveteri - Nonostante i divieti imposti dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle diocesi per contrastare il rischio contagi da coronavirus (leggi qui), a Cerveteri il troppo zelo ha spinto un parroco ad aprire le porte della sua chiesa alla sua comunità per celebrare la messa domenicale, non rispettando lo stop alle funzioni liturgiche stabilito dalla Cei fino al 3 aprile.

Benché celebrata "a porte chiuse", la polizia locale è stata costretta ad interrompere la messa che si stava celebrando nella chiesa di San Francesco a Marina di Cerveteri. La funzione aveva creato un assembramento di persone all'esterno, molti a distanza ravvicinata e senza protezioni. I fedeli hanno così lasciato, sgomentati e impauriti, la funzione mentre le campane continuavano a suonare.

Italian police interrupt Mass in Cerveteri District (Rome) that was being broadcast live on Facebook as there were people assembled outside praying in front of the Church. #coronavirus pic.twitter.com/YuDRP5qalB

— Alexey Gotovskiy (@go_alexey) March 15, 2020