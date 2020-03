Coronavirus in provincia di Latina, salgono a 96 i positivi

Latina e provincia – Sono 14 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Latina, per un totale di 96 pazienti positivi. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina. “Di questi 14 nuovi casi – fa sapere l’azienda sanitaria-, otto sono trattati a domicilio. Si confermano le criticità dei Comuni di Fondi (+ 3 per 33 casi totali) e Latina (+ 4 per 20 casi totali). Gli altri sono distribuiti nei comuni di Formia (2) e, per un singolo caso ciascuno, di Aprilia, Cisterna, Cori, Minturno e Sabaudia.”

Dei 96 pazienti risultati positivi, sono 79 quelli attualmente in carico. 32 pazienti sono in isolamento domiciliare. 12 pazienti sono ricoverati presso lo Spallanzani, 3 sono presso la Terapia Intensiva del Goretti, 1 è presso la Terapia Intensiva di Formia, 20 sono presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti e 9 sono presso altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia. Due pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 4 in osservazione a domicilio. Salgono, invece, le persone in isolamento domiciliare, attualmente 2.126. Parallelamente, sono 217 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

Tra le novità, da sabato, sono stati messi in terapia 16 pazienti con farmaco biologico Tocilizumab. Si tratta un farmaco innovativo usato comunemente, anche nei bambini, per patologie reumatologiche e che ha la capacità di bloccare l’infiammazione responsabile dell’insufficienza respiratoria grave. A distanza 48 ore, si è potuto constatare il miglioramento nel 70% dei casi. Si tratta ora di confermare il risultato positivo nei prossimi giorni di trattamento.

In considerazione dell’esistenza di uno specifico cluster di pazienti positivi residenti nel comune di Fondi e, in parallelo, della probabilità che se ne generino di nuovi nel Comune di Latina, si raccomanda ai cittadini di queste comunità di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare

L’Asl ricorda, al fine di non determinare allarme tra la popolazione, di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL.Si raccomanda, infine, di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

(Il Faro on line)