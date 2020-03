Coronavirus, Minturno libera: “È il momento di restare uniti”

Minturno – “Abbiamo scelto di stare in silenzio e non fare opposizione politica fino a fine emergenza perché crediamo che in questo momento bisogna remare tutti verso un’unica direzione, dal primo cittadino fino all’ultimo, senza distinzioni di credo politico.” È così che il comitato civico di Minturno libera ha voluto rispondere a quanti hanno chiesto loro del perché del loro mancato intervento sulle ultime questioni riguardanti la città.

“Il che – sottolinea la nota – non vuol dire che non stiamo attenti a ciò che accade, anzi, in silenzio stiamo osservando e quando tutto finirà torneremo a far presente le cose che non ci quadrano. In questo momento, però, la battaglia da vincere è un’altra e si vince solo se si viaggia tutti uniti e compatti e ci sembrano inutili e sterili tutte le forme di sciacallaggio per acquisire consensi.”

Una strigliata, quindi, a chi, al contrario cerca di usare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo per il proprio tornaconto politico. Poi da Minturno libera fanno sapere: “L’unica cosa che ci sentiamo di dire è quella di osservare le regole imposte dalle leggi e dalle fonti istituzionali, senza inventarsi ulteriori norme “fai da te” né farsi prendere dalla “sindrome dello sceriffo”.

Per i controlli ci sono le forze dell’ordine e gli altri organi competenti, a noi cittadini compete rispettare le norme impartite alla lettera, trattando con rispetto e rigore la situazione ma senza ingenerare paura negli altri e farci prendere dal panico. Siamo certi che questo periodo ci trasformerà perché farà venire a galla tante cose che prima non riuscivamo a percepire, annullerà molte certezze e sovvertirà l’ordine delle nostre priorità. Concludiamo – fanno sapere dal comitato civico – facendo un plauso e un grosso in bocca al lupo a tutti gli attori protagonisti in prima linea nella gestione di questa emergenza. Andrà tutto bene.”

(Il Faro on line)