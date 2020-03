Coronavirus, Righini (FdI): “Subito mascherine vere e kit di protezione a medici e sanitari”

Regione Lazio – “Quei rotoli di carta igienica spacciati per mascherine di protezione vanno ritirati subito dal governo e dalla Regione Lazio, che devono provvedere nell’immediato a rifornire gli ospedali di adeguati kit di protezione completi. Bisogna appurare chi ha autorizzato questo sconsiderato acquisto e quali sono i costi di questa beffa.

Assurdo continuare ad esporre al contagio tutto il personale sanitario perché non si è in grado di garantire dispositivi di protezione adeguati. Bisogna fare presto tutto il possibile, per sostenere anche psicologicamente, medici ed operatori sanitari, molti dei quali sono privati anche del conforto familiare, perché temendo di essere ormai contagiati stanno evitando di tornare alle proprie abitazioni per scongiurare la possibile trasmissione del virus ai familiari” – Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere di Fdi alla Regione Lazio.

(Il Faro online)