Coronavirus, tornati via Napoli 180 dei “confinati” di Tenerife

Napoli – Sono riusciti a rientrare 180 dei trecento italiani “confinati” a Tenerife dall’11 marzo, giorno nel quale la Spagna ha bloccato tutti i voli diretti o provenienti dall’Italia. Tra di loro anche il medico di Ostia, Massimo Tamilia, con la sua famiglia.

Dopo cinque giorni di richieste d’aiuto e di sollecitazioni anche attraverso il Consolato italiano in Spagna, per 180 dei turisti connazionali “segregati” a Tenerife è finito l’incubo. Questa mattina un volo Easyjet è decollato dall’aeroporto di Santa Cruz per riportare gli italiani a Napoli. Dal capoluogo partenopeo alcuni hanno preso a noleggio un’auto con conducente mentre altri si sono spostati con il treno per raggiungere le città di provenienza.

Come segnalato in questo articolo, la disavventura era iniziata l’11 marzo, quando la Spagna ha deciso di bloccare le frontiere aeree ai passeggeri italiani. La nostra notizia è stata rilanciata dalle principali testate nazionali ed è diventata virale dopo che siamo tornati sull’argomento con questo articolo, denunciando l’esplosione del contagio anche nelle Canarie. I restanti italiani verranno assistiti da Alitalia.

“Devo ringraziare ilfaroonline e tutti i media in generale – commenta Massimo Tamilia – Se non ci fosse stata una pressione mediatica così forte non avremmo risolto la questione. Nelle Canarie la situazione è precipitata: anche lì sono chiusi tutti i negozi, non si può uscire in strada e i supermercati sono stati presi d’assalto“.

Tutti coloro che sono rientrati da Tenerife si dovranno autodenunciare alla Asl di appartenenza per affrontare il periodo di sorveglianza domiciliare. “Ho già provveduto a autodenunciarmi – conferma il dottor Tamilia – e mi sono messo a disposizione dei miei pazienti per consulti telefonici e ricettazione online“.