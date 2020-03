Fiumicino, allarme per l’asta del pesce: rispettare le norme di sicurezza

Fiumicino – “Arrivano anche da fuori, ‘invadono’ l’area dell’asta del pesce, senza tenere le misure di sicurezza, senza mascherine. Venerdì scorsi ad un certo punto siamo usciti, per non stare in mezzo alla ressa, ma oggi siamo preoccupati di ciò che potrà accadere”.

Il grido d’allarme, lanciato tramite Il Faro on line, è di uno degli operatori del mercato, preoccupato per ciò che potrà accadere oggi alle 16.

“Arrivano da Napoli, dai supermercati, non li conosciamo – spiega al telefono – , non sappiamo se stanno bene oppure no. Se ci sono delle regole, dobbiamo rispettarle tutti, ne va della salute di ciascuno di noi”.

Il mercato del pesce è una risorsa importante, che va tutelata. Proprio per questo è necessario rispettare tutte le norme di sicurezza, affinché si possa continuare a lavorare tranquillamente anche in questo momento storico difficile.