Misericordia e Nuovo Domani: “Pacchi alimentari sottovuoto per chi è in difficoltà a Fiumicino”

Fiumicino – Pacchi alimentari per chi è in estrema difficoltà in questo periodo: disabili, prima di tutto, che non possono spostarsi per andare al supermercato, anziani, persone sole con patologie, famiglie indigenti che non sanno come andare avanti.

E’ l’iniziativa messa in campo dalla Misericordia di Fiumicino insieme alla Protezione civile Nuovo Domani, resa possibile grazie alla generosità di alcune aziende del territorio: Cobra car, panificio Bonadio, Gategourmet Italia.

“Confezioneremo pacchi generi di alimentari sottovuoto – spiega Elisabetta Cortani, della Misericordia -: pane, formaggio, prosciutto, pasta, biscotti. Lavoreremo all’interno della mensa, attualmente ferma, della parrocchia Santa Paola Frassinetti, e per questo dobbiamo ringraziare il nostro ‘correttore’ parrocchiano, don Bernardo.

Nel confezionamento – prosegue – seguiremo ovviamente tutte le disposizioni di legge emanate nei vari decreti della Presidenza del Consiglio, quanto alle distanze tra operatori e protezione personale.

Come fare per poter avere un pacco alimentare a casa? Bisogna chiamare il 380.798-1764, numero al quale risponderà direttamente Elisabetta Cortani. Inutile sottolineare che questa azione di sostegno, in emergenza, è destinata a chi sta davvero in difficoltà. Ogni pacco verrà consegnato personalmente, dunque i destinatari saranno giustamente controllati.