Musei virtuali, audiolibri, riviste online: “uscire di casa” ai tempi del Coronavirus

Una visita la Museo archeologico di Atene? Una conversazione in francese? Leggere “Il nome della rosa” senza sfogliare nemmeno una pagina? Sono tante le proposte che il web ci offre per “uscire di casa” anche in tempi di quarantena.

Le proposte non mancano: ce ne sono per tutti i gusti. I dieci musei più belli e più ricchi di reperti storico e artistici offrono tour che consentono di ammirare, per ora solo virtualmente, le loro collezioni, ma le possibilità spaziano dallo smart working ai servizi che offrono la lettura di giornali e riviste senza uscire di casa per andare in edicola.

E per chi vuole godersi un momento di pieno relax c’è anche l’audiolibro…

10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

Tantissimi audiolibri da ascoltare a casa

Se vi mettete sul divano, sdraiati, potrete ascoltare questi meravigliosi classici senza fare neanche la fatica di leggere, c’è chi lo fa per noi, se poi vi appisolate ancora meglio al risveglio potrete ricominciare: Ad Alta Voce è la più grande biblioteca di audiolibri italiana.

Dai Promessi sposi a Frankestein, da Pinocchio a Raymond Carver… con i suoi 200 titoli e oltre, di romanzi e racconti, In diretta sulle frequenze di Radio3, dal lunedì al venerdì alle 17.00, in replica la notte alle 1.30. riascoltabile in streaming e scaricabile in podcast. A dar voce alle pagine delle letterature del mondo sono le migliori attrici ed attori italiani. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.

https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3–Ad-alta-voce–tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR3t-hHhgR93rCaSHXPrchCduV07Dax4jFL1cZDAbdKWsyCKb356sckh2FI

Solidarietà digitale

Solidarietà digitale è l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

lavorare da remoto , attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;

anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. “A causa della grande risposta all’iniziativa – spiegano sul sito del Ministero – sulla solidarietà digitale e alle centinaia di offerte che stanno arrivando in queste ore, l’istruttoria e la pubblicazione potrebbero richiedere qualche giorno”.

Non tutto è immediatamente fruibile quindi, ma le proposte sono veramente tante, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/