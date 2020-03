Parco Leonardo: farmaci a domicilio per over65, disabili e in quarantena

Fiumicino – Un servizio di consegna a domicilio per chi ha bisogno di farmaci ma non può recarsi al di fuori della propria abitazione. Parliamo di cittadini di età superiore ai 65 anni, persone non autosufficienti, soggetti che presentano sintomatologie sospette o che sono in quarantena..

Il servizio, totalmente gratuito, per Parco Leonardo e zone limitrofe è assicurato dalla Farmacia comunale Parco Leonardo, a seguito dell’accordo nazionale sottoscritto tra Assofarm e Croce Rossa Italiana. Il servizio riguarda prenotazione e consegna a domicilio dei farmaci con ricetta medica.

L’accordo tra Farmacia comunale Parco Leonardo e la Croce Rossa di Fiumicino, prevede la consegna nella fascia oraria 17-19.

“In questa fase molto delicata per il nostro Paese devono esser in campo tutte le misure che da un lato riducano l’esposizione a rischio di contagio e dall’altro non facciano scemare le tutele soprattutto per le categorie più deboli – ha dichiarato il Presidente di ASM, Vincenzo Regnini -. E’ questo il senso della nostra iniziativa, resa possibile dalla preziosa ed insostituibile opera della Croce Rossa Italiana. Voglio anche sottolineare la costante attenzione che l’Azienda pone a tutela dei lavoratori e dei clienti, anche tramite l’istallazione di barriere in plexiglass all’interno della farmacia, che svolgono una funzione di schermo fisico che si frappone alla diffusione del virus”.

Come fare a prenotare un farmaco? Si può utilizzare il numero whatsapp della farmacia, 392.619.6480, e fare la prenotazione tramite messaggio.