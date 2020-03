Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio del veloce fronte freddo di domenica sull’Italia l’alta pressione tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale sin dalle prime ore della nuova settimana. Non si tratterà ancora, tuttavia, di un recupero tale da permettere già un lunedì stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni, a causa della presenza di una saccatura depressionaria che si isolerà sulla Penisola Iberica e che influenzerà il tempo sulle isole maggiori anche con qualche isolata pioggia. Da martedì invece, ma soprattutto nei giorni immediatamente successivi, l’alta pressione in ulteriore rinforzo annullerà anche gli effetti della saccatura iberica. Il sole sarà sempre più protagonista su tutte le regioni e le temperature aumenteranno costantemente portandosi su valori del tutto primaverili. Sul finire della settimana però qualcosa potrebbe iniziare a cambiare per la discesa di correnti fredde dal Nord Europa. Vediamo i dettagli per la prossima settimana:

METEO ITALIA LUNEDÌ. Al Nord ancora qualche nube a ridosso delle Alpi, specie centro-occidentali, in graduale diradamento in giornata. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Al Centro tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche nube in più al mattino sulla Maremma. In Sardegna nubi sparse, più frequenti sul versante tirrenico con qualche piovasco in arrivo verso sera. Al Sud nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti sul versante ionico e soprattutto in Sicilia, seppur senza fenomeni di rilievo. Temperature in ripresa nei massimi.

METEO ITALIA MARTEDÌ. Tempo stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiato, pur con qualche nube sparsa al Centro-Sud e sulle isole maggiori, più compatta sulle Sardegna tirrenica. Temperature in ulteriore aumento con valori fino a 16/18°C al Centro-Sud e sulle isole.

METEO DA META’ SETTIMANA. Alta pressione sempre più smagliante sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni. Temperature in ulteriore aumento giorno dopo giorno con massime fino a 20/22°C a ridosso del weekend su Val Padana, ma anche sulle regioni centrali tirreniche e in Puglia.

TENDENZA SUCCESSIVA. Possibile inversione di rotta intorno al weekend per l’ingresso di correnti fredde dall’Europa nordorientale.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

LUNEDI’: Alta pressione in rinforzo a garanzia di una giornata stabile e soleggiata, salvo il transito di nubi medio-basse su Arcipelago toscano, coste livornesi e grossetane. Venti nord-orientali sino a moderati, previsti in attenuazione entro sera. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie al suolo, in lieve ascesa in quota. Mare mosso al largo.

Commento del Previsore Lazio

La nuova settimana vedrà il rinforzo dell’alta pressione a garanzia di tempo stabile e soleggiato, con clima via via più mite, dal sapore primaverile, punte fino a oltre 20°C sulle pianure interne, più fresco lungo i litorali. Restate aggiornati con i nostri bollettini testuali e con i nostri articoli.