Tendenze moda primavera 2020

Scopriamo insieme le tendenze moda maggiormente in voga per la primavera 2020.

La moda per la primavera 2020 sarà caratterizzata da gonne a tubino, da shorts, da camicie, da top con le bretelline sottili, da occhiali da sole con lenti oversize, da borse con frange, da jeans a zampa d’elefante e da vestiti in perfetto hippie style.

Le fantasie

Tra le fantasie protagoniste della moda primavera 2020, troviamo: i vestiti a pois che diventano un must have da avere assolutamente nel proprio guardaroba, con abiti a micro pois bianchi su fondo nero o blu, o a pois maxi, stile anni ’30;

il “Jungle & Tropical” con tinte fluo su giubbotti, mini-skirts e cocktail dresses ;

il “vedo-non-vedo” con abiti in chiffon, voile e tulle svolazzati, nonché top e foulard eterei;

il “Safari Style” con jumpsuits e completi giacca e pantalone dalle tonalità calde della terra come il marrone, il rosso, il beige, l’ocra ed il sabbia;

la stampa con maxi applicazioni, ricami e macro-stampe di rose rosa sui vestiti da cocktail e sugli abiti lunghi;

i disegni floreali, grandi e dai contrasti cromatici, spiccano sui vestiti, sulle camicie e sulle gonne.

Tra i colori più in voga troviamo l’arancione declinato in tutte le sue tonalità, dal brillante al caldo, dal fluo al più tenue, con abiti floating o oversize color mandarino, tuniche color zucca, vestiti color albicocca e bluse color mango; il rosa dal nude al cipria, dal salmone al rosa shocking; l’oro, soprattutto nella sua tonalità “sabbia”; i colori evidenziatore soprattutto sui panta-ciclisti (pantaloncini per andare in bicicletta).

Le scarpe

Per quanto riguarda le scarpe, si aggiudicano un posto d’onore le espadrillas, ovvero le calzature in corda pratiche e chic praticamente in tutte le versioni possibili. Sarà anche la stagione delle ballerine flat, delle décolleté con la punta quadrata, dei sabot, e del tacco il tacco scultura che contraddistinguerà le occasioni più formali.

Le borse che domineranno la primavera 2020 saranno quelle hand made con intrecci di paglia e rafia, o fili di cotone lavorati a crochet, i cestini o i secchielli da portare a braccio, le sacche di pelle e le shopping bag per il giorno, e per la sera la maxi pochette lavorate con cristalli, ruches e piume.

I capelli

Per quanto riguarda i capelli, andranno di moda i tagli cortissimi come i pixie cut, la riga centrale, le maxi cotonature, i micro chignon, le trecce strette e a spina di pesce ed il taglio bob adattato ai capelli lisci con una frangia alla pari, e a quelli medi e lunghi giocando tutto sul volume. Tra i trend più popolari troviamo quello dei capelli effetto bagnato (wet look) con riga centrale, e le pettinature anni ’60 con i semi-raccolti, mentre i colori più cool saranno il rosa e le sfumature dell’arancione.

(Il Faro Online)