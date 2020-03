Ardea, il sindaco Savarese: “Nessun caso di positività al coronavirus sul territorio”

Ardea – Al momento nessun caso di positività al coronavirus ad Ardea. La notizia, l’ha confermata direttamente il sindaco Mario Savarese, interpellato da ilfaroonline.it. In attesa di comunicati ufficiali, la notizia comunque è certa e rassicurante: zero casi positivi sul territorio.

Resta la notizia di un decesso (una signora di 90 anni), e di 12 persone in quarantena precauzionale, di cui 8 prossimi al termine. Al momento, comunque, stanno tutti bene.

“Vi prego non scherziamo – ha detto il Sindaco in una messaggio facebook rispondendo ad alcune provocazioni di consiglieri – Non spargiamo notizie false pensando che il Comune voglia nascondere le cose. Il comunicato della Asl non parla di nuovi casi di positività né oggi, né ieri né l’altroieri. Non raccontate balle”.