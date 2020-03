Fiumicino – “Approfittando della chiusura obbligatoria delle scuole di ogni ordine e grado, dovuta all’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, stiamo effettuando alcuni importanti interventi in molti istituti del territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta – spiega – di interventi di pittura, con conseguente pulitura e sanificazione degli ambienti, messa a posto dei bagni e degli impianti. In particolare stiamo sostituendo le lampadine nella palestra della scuola elementare di via Varsavia e ripitturando e intervenendo nei nidi Il Girasole di Isola Sacra, Il delfino curioso a Parco Leonardo e nella scuola di Testa di Lepre. Nei prossimi giorni si interverrà in altri istituti del territorio”.

(Il Faro online)