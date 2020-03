Civitavecchia, il Palazzo del Pincio chiuso per sanificazione

Civitavecchia – Si informa che Palazzo del Pincio, sede centrale del comune di Civitavecchia, rimarrà chiuso dalle ore 13 di oggi martedì 17 marzo per un intervento di sanificazione. L’intervento è ricompreso nella più generale campagna in corso in città. Gli uffici riapriranno regolarmente domani, fatte salve le limitazioni previste per l’emergenza coronavirus nei giorni scorsi.

(Il Faro online)