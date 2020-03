Clownterapia, il volontario non si ferma: la maratona del sorriso sul web

Infanzia e Adolescenza – In questo momento storico di grande paura e preoccupazione nel nostro Paese, il volontariato non si ferma e continua la sua missione sul web.

L’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus” che dal 2010 è impegnata a regalare sorrisi ai bambini in ospedale, in questo momento difficile resta al fianco degli italiani e soprattutto dei bambini ricoverati in ospedale, lanciando sui loro social una “maratona del sorriso“: piccole e simpatiche Gag per tenere compagnia a tutti coloro che in questo momento sono a casa impegnati a rispettare le regole emesse dalle ultime disposizioni di cui al DPCM del 11 marzo, che chiede a gran voce di restare a casa.

Questo è l’hashtag condiviso dalla onlus insieme con #andràtuttobene che in questo momento spopola il web.

“Gli studi scientifici hanno dimostrato che ridere attiva tutte le parti del corpo umano producendo beta endorfine da parte delle ghiandole surrenali che producono cortisolo, un ormone che regola la risposta allo stress e aiuta a sopportare meglio il dolore, fisico o psicologico con grandi benefici sui pazienti.

In questo momento abbiamo bisogno di rafforzare il nostro sistema immunitario e soprattutto abbiamo bisogno di un po’ di leggerezza a supporto di questo difficile momento. Noi andiamo avanti con la nostra attività anche a distanza, è un dovere verso tutti, la corsia in questo momento è per tutto il Paese!” così spiega Eduardo Quinto, responsabile dell’associazione nazionale che lancia l’iniziativa insieme ai suoi 700 volontari in tutta Italia.

Per vedere le Gag sui profili social:

Facebook: https://www.facebook.com/teniamocipermanoonlusitalia/

Instagram: Teniamoci_per_mano_onlus

Teniamoci per Mano Onlus è un’associazione nazionale di clownterapia con sedi a Napoli, Roma, Bologna, Mazara del Vallo e Palermo. Conta circa 700 volontari in tutta Italia ed è operativa in oltre 50 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Per info www.teniamocipermanoonlus.net

(Il Faro online)