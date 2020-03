Coronavirus, ecco tutte le iniziative della Croce rossa di Latina

Latina – Da settimane il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana è sceso in campo con i suoi volontari a supporto della popolazione e delle autorità pubbliche in questo momento particolare della vita collettiva dovuto all’epidemia di Covid-19.

In particolare, grazie anche alle sue Unità Territoriali, il Comitato è impegnato a definire un Tempo della Gentilezza anche attraverso i seguenti servizi: a Latina su richiesta del COC comunale è stato attivato il Pre-triage al Dormitorio per Senza Dimora, in viale XXIV Maggio, dove nella tenda CRI i volontari misurano la temperatura corporea degli ospiti prima del loro ingresso nella struttura. A ciò si aggiunge la reperibilità notturna collegata al servizio in sinergia con l’ASL, il Comune e i gestori del Dormitorio.

Da pochi giorni, poi, è iniziata anche la consegna della spesa e farmaci a domicilio a favore delle persone anziane e dei malati. Basterà telefonare al numero verde 800-065510 della CRI e gli operatori smisteranno poi la segnalazione ai volontari presenti nella zona di in cui abita il richiedente.

“Prima di tutto – ha dichiarato Giancarlo Rufo, presidente della Cri di Latina – devo esprimere immensa gratitudine per la dimostrazione concreta e coerente di serietà, passione e solidarietà da parte dei nostri volontari in questo momento così difficile. I turni sono coperti ancora per molti giorni.

Ringrazio di cuore, allo stesso modo, tutti coloro che hanno chiesto di poter aiutare i più vulnerabili venendo a prestare servizio con, seppur per un periodo limitato. Li accogliamo con molto affetto sperando che decidano di proseguire la loro esperienza in Croce Rossa al termine di questa emergenza. Riusciamo a svolgere questi servizi, da volontari, grazie ormai al rapporto con i Centri operativi comunali, con cui – conclude la nota – esiste da tempo un proficuo un rapporto di collaborazione.”

(Il Faro on line)