Coronavirus, lo Spallanzani: “Aumento dei casi contenuto, i dati sono confortanti”

Roma – “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 184. Di questi, 17 necessitano di supporto respiratorio” mentre “i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico per il nuovo coronavirus sono 323“. Lo sottolinea il bollettino dell’ospedale Spallanzani di Roma.

“I dati di oggi – ha sottolineato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia – sono abbastanza confortanti per cui abbiamo un incremento abbastanza contenuto, siamo intorno al 20%. Il che conferma quello che abbiamo sempre detto ovvero che il fenomeno nell’ultimo periodo a Roma e nel Lazio, grazie ai comportamenti seri di tutti dai cittadini agli operatori e ai media, ad oggi è abbastanza contenuto”.

Comunque, ha annunciato Vaia, lo Spallanzani, quale ‘hub’ per la rete Covid19 della Regione Lazio “a partire da domani, 18 marzo avrà a disposizione 12 posti letto di terapia intensiva e 20 di degenza infettivologica presso lo ‘spoke’ Istituto Clinico Casalpalocco ora ‘Covid Hospital 3 e “ulteriori posti letto di degenza infettivologica e di terapia intensiva saranno attivati già nei prossimi giorni presso lo ‘spoke’ Policlinico Militare Celio”.

(Il Faro online)