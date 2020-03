Coronavirus, Petrillo: “La Prefettura di Roma sospenda gli sfratti”

Fiumicino – “Non è pensabile che in un momento in cui i provvedimenti nazionali in materia di contenimento del contagio da coronavirus chiedono alle persone di rimanere in casa il più possibile, ci siano persone e famiglie che invece l’abitazione la perdono. Per questo è necessario che, in questo periodo di emergenza, la Prefettura di Roma sospenda l’intervento della forza pubblica per le esecuzione di tutti i provvedimenti di sfratto. È una richiesta che già molte sigle sindacali hanno avanzato e che anche io mi sento si condividere.

In questo momento di crisi internazionale dobbiamo evitare situazioni che vadano ad aggravare le condizioni delle famiglie ma anche la gestione già difficile dell’ordine pubblico e della sicurezza sanitaria nelle nostre città. Spero che queste richieste vengano accolte da chi di dovere, nella tutela della salute e della sicurezza di tutti, senza distinzioni e discriminazioni di alcun tipo”. Lo dichiara il capogruppo della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo.

(Il Faro online)