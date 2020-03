Covid-19, positivo un bimbo di 5 mesi: ricoverato al Bambino Gesù

Roma – All’ospedale Bambino Gesù di Roma “è risultato positivo un bambino di 5 mesi, in buone condizioni“. Lo evidenzia il bollettino odierno dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Il bimbo “è giunto con sintomo febbrile domenica 15 marzo al pronto soccorso del Gianicolo, trasportato dall’ambulanza del 118. Segnalato come caso sospetto, è stato gestito da subito secondo i protocolli di sicurezza”, fa sapere l’ospedale pediatrico romano.

Il piccolo paziente è seguito in isolamento da un’equipe interdisciplinare di Malattie infettive, Immunoinfettivologia e Broncopneumologia dell’ospedale, che ha lavorato in queste settimane in stretta collaborazione con i colleghi dell’Istituto Spallanzani. “Ad oggi sono stati oltre 120 i bambini segnalati e gestiti dal Bambino Gesù come casi sospetti. Solo 2, con questo, i casi positivi, entrambi in forma lieve e in buone condizioni di salute”.

(Il Faro online)