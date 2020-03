Dalla Cina a Formia: la solidarietà ai tempi del Coronavirus è a forma di mascherina

Formia – Sono tempi duri, non lo si può negare. Eppure, anche in tempi difficili come questi dell’emergenza Coronavirus arrivano i piccoli gesti, semplici ma non scontati, che ci ridanno un briciolo di speranza.

Succede a Formia che la tutela della sanità pubblica superi la nazionalità e si trasformi in un gesto di solidarietà che arriva in un momento cruciale per la città: una donazione di mascherine, da parte dei gestori di “MaxiCina”, in un momento in cui il materiale di protezione scarseggiava e in cui gli ordini erano bloccati.

A raccontare la vicenda, sul proprio profilo facebook è il sindaco di Formia, Paola Villa: “Mentre apprendi da uno dei dirigenti del Comune che l’ultimo ordine di mascherine fatto non arriverà mai, mentre tutti i canali usati per reperirne un po’ si sono chiusi già da qualche giorno, e sei preoccupata di non riuscire a reperire neanche un esiguo numero, almeno per quel personale che è per strada, quello deputato ai controlli, o che porta la spesa agli anziani e alle persone fragili, quello che è in prima linea a dare risposte ai cittadini…arrivano due cittadini, lui italiano e lei cinese con una busta ben sigillata, con dentro 300 mascherine, poche parole, loro ringraziano noi, ed un biglietto che accompagna il pacco, dove non c’è solo solidarietà, ma c’è tutta l’umanità. Ecco questa umanità oggi voglio condividere con tutta la mia città, la voglio veramente condividerla tutta!”

(Il Faro on line)