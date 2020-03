Fiumicino, Calicchio: “Iscrizioni ai nidi entro aprile, domande solo online”

Fiumicino – “A causa dell’emergenza in corso, il bando per l’iscrizione agli asili nido per il momento è sospeso“. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Sarà pubblicato entro il mese di aprile – spiega – e le iscrizioni si potranno fare solamente online. Stiamo approfittando di questi particolari giorni per lavorare al sistema informatico che ci permetterà di snellire tutte le pratiche burocratiche sia per gli utenti che per gli uffici. Daremo opportuna comunicazione non appena sarà possibile effettuare le iscrizioni online”.

(Il Faro online)