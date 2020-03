Ostia, commerciante positiva al Covid-19. Chiude il negozio

Ostia – E’ stato il figlio della donna, dopo che sui social erano esplosi allarmi e congetture, a fare chiarezza: il negozio sarà chiuso fino a domenica 22 marzo per motivi precauzionali e per effettuare la sanificazione dei locali. Ma non è la positività della madre, assente nel negozio già dal 5 marzo, ad aver ingiunto la sospensione dell’attività.

Succede nella zona di Levante della cittadina. Da lunedì 16 marzo il negozio era chiuso e i clienti, in questo clima di psicosi che si è creato per la paura del contagio, hanno iniziato a cercare il motivo della imprevista chiusura. Questa mattina il figlio della titolare ha chiarito cosa è successo: la madre, assente dal negozio dal 5 marzo, in questi giorni ha sviluppato una polmonite che il tampone ieri ha rivelato conseguenza di contagio da Covid-19.

“Abbiamo deciso noi di chiudere indipendentemente dallo stato di salute di mia madre – spiega il figlio sui social – Le autorità non hanno imposto la chiusura. Lo abbiamo fatto per due motivi: tenere aperto non conviene economicamente e ne approfittiamo per effettuare una sanificazione profonda del locale. La pulizia dei locali, nonostante siano state sempre adottate tutte le misure preventive e igienizzanti, è una cosa che abbiamo scelto di fare perchè c’è comunque stato un via vai di gente durante la settimana ed è noto che il coronavirus nella maggior parte dei casi è asintomatico. Vorrei anche rassicurare che le dipendenti stanno tutte bene”. Si riapre il 22 marzo.