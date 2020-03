Anzio – Prosegue l’attività di sanificazione del territorio comunale, finalizzata al contenimento ed alla prevenzione della diffusione epidemiologica del Coronavirus.

“Di notte – afferma l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci – sono attivi gli operatori ecologici mentre, durante il giorno, continua l’intensa attività dell’autobotte comunale, condotta dagli autisti dell’Ente, che oggi è intervenuta in zona Anzio Due. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale e per evidenziare il grande lavoro di squadra che abbiamo messo in campo per la sanificazione costante di tutto il territorio”.

La società Camassambiente, tra le ore 00.00 e le ore 4.00 del mattino, proseguirà il programma di sanificazione di tutte le strade comunali con il seguente calendario: lunedì 16 marzo Cincinnato, martedì 17 marzo Lavinio, mercoledì 18 marzo Pocacqua e Miglioramento, giovedì 19 marzo Sacida – Cavallo Morto, venerdì 20 marzo Lido dei Pini.