Vaccinazioni garantite a Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia

L’Asl Roma 4 comunica che il Servizio Vaccinazioni, come disposto dalla Regione Lazio garantisce la prosecuzione dell’attività di prevenzione vaccinale, con gli orari di apertura già conosciuti (www.aslroma4.it).

Al fine di impedire che all’epidemia del Coronavirus si aggiungano altre situazioni critiche dovute alla circolazione di infezioni che possiamo prevenire con le vaccinazioni vi ricordiamo l’importanza di vaccinare soprattutto i piccoli bimbi, le donne in gravidanza e le persone a rischio per patologia, lavoro o età e di iniziare e completare tutti cicli vaccinali.

Tutte le modalità di accesso sono a disposizione, è possibile prenotare ed avere informazioni telefonando al numero verde 800.539.762 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30 o inviando una mail a infovaccini@aslroma4.it

Per i soggetti a rischio di tutte le età è raccomandato recarsi in ambulatorio previo appuntamento.

Il Servizio adotta tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del nuovo coronavirus.

Pertanto, in occasione dell’accesso all’ambulatorio vaccinale: