Volley Scuola Trofeo Acea e i docenti in campo per battere il Covid-19

Roma – Se è vero che la fantasia degli italiani non ha limiti soprattutto nei momenti di difficoltà, la conferma viene dallo storico torneo Volley Scuola – Trofeo ACEA.

Su iniziativa della Fipav Lazio e di un gruppo di docenti degli Istituti iscritti al torneo, infatti, i concorsi “Raccontaci Volley Scuola”, “Click&Volley”, “Comics On the Net” e “Slogan sull’uso consapevole dell’Acqua” saranno utilizzati per stabilire un filo diretto con i ragazzi, costretti come tutti a rimanere a casa.

Ognuno dei concorsi terrà conto anche dell’argomento portante del 2020, vale a dire quello dell’alimentazione. In questo senso tanto la FAO, quanto il Ministero degli Esteri hanno deciso di mettersi a disposizione dei ragazzi per sviluppare i lavori sul tema dello spreco alimentare, della biodiversità e dell’economia circolare, argomenti per i quali gli interessati hanno già ricevuto l’indicazione di vari canali per documentarsi, l’ACEA a sua volta ha fornito materiale didattico sull’acqua.

“Devo ringraziare soprattutto i docenti per questa iniziativa perché essa dimostra quanto Volley Scuola – Trofeo ACEA sia diventato un patrimonio delle scuole del territorio. Se in campo siamo ancora fermi, pur avendo giocato numerose partite dopo la conferenza stampa dell’11 febbraio, non si ferma la fantasia. E’ un bel segnale di vitalità e un simbolo di appartenenza” ha dichiarato il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi. Per i docenti parla Lucia Savini del Majorana, “Volley Scuola per noi è importantissimo”, dichiara convinta una delle veterane del torneo, “perché offre ai ragazzi non solo un gioioso incontrarsi in campo, ma spunti di riflessione su temi di grande attualità. Questo è un momento mai vissuto, i nostri alunni hanno ovviamente iniziato le lezioni a distanza, le abbiamo integrate facendoli partecipare ai concorsi di Volley Scuola. Questo li aiuterà sicuramente”.

Il Volley Scuola, organizzato dalla FIPAV Lazio con ACEA, coinvolge quasi tutte le scuole superiori di Roma e provincia in un torneo di pallavolo, beach volley e sitting volley. È patrocinato da MIUR, Regione Lazio, Città Metropolitana, Roma Capitale, Istituto per il Credito Sportivo, CONI, CIP e Associazione per Franco Favretto. Partner culturale del progetto l’Università Telematica San Raffaele.

(Il Faro on line)