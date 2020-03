Coronas: “A Fiumicino serve un bollettino giornaliero sui contagi e le cose fatte per prevenirli”

Fiumicino – “In questo momento di criticità c’è bisogno di informazioni certe, di rassicurazioni, di contatto costante con la cittadinanza. Senza un’azione incisiva in questo senso, la ridda si voci, amplificate dai social network, porta alla caccia alle streghe, alla protesta che sfocia nella polemica”. Lo afferma una nota a firma di Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia

“Da consigliere comunale – prosegue – evito, per senso di responsabilità di soffiare sul fuoco delle domande rimaste inevase, ma credo che il Sindaco possa e debba intervenire in tal senso.

Come? Invece di fare comunicati che replicano esattamente quanto detto dal governo, dalla Regione e riportato ampiamente su tutti gli organi di informazione, suggerirei un bollettino giornaliero dove informare la cittadinanza su due aspetti fondamentali: le cose fatte per la sicurezza generale e i numeri del contagio.

Sapere giorno per giorno dove si è effettuata l’igienizzazione, in quali quartieri è importante per far vedere che l’Amministrazione sta concretamente attivandosi per la prevenzione. Sapere che il numero dei contagi resta invariato – lo speriamo – di giorno in giorno, può essere addirittura un motivo di speranza in più per tutti.

L’invito dunque – conclude Coronas – è di implementare le tante cose fatte fino a oggi, con una comunicazione giornaliera asciutta ma efficace, come quella che ho proposto”.