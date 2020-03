Coronavirus, Farmacie sociali in prima linea: farmaci a domicilio per disabili e persone con ridotta mobilità

Fiumicino – Le Farmacie sociali di Fiumicino sono in rete con la Croce rossa per la consegna dei farmaci a casa. Un’iniziativa di grande importanza, in un momento critico per la comunità territoriale e per l’Italia intera.

Le categorie interessate sono soprattutto invadili e persone con ridotta mobilità fisica (anche anziani soli, dunque). Per poter usufruire del servizio di consegna farmaci a domicilio ci sono due numeri.

Si può chiamare lo 06.65036138 per le zone di Isola sacra, aeroporto, Le Vignole, Parco Leonardo, Focene.

Invece lo 06.61705352 è utile per le zone di Maccarese, Aranova, Passoscuro, Palidoro, Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre e Torrimpietra.

Come fare? Il medico deve prioritariamente inviare i codici della ricetta per mail direttamente al paziente. Il cittadino poi chiama, e sarà guidato da un farmacista nell’attivazione del servizio.

Per Farmacie sociali non è una novità. Da sempre è stato assicurato il servizio di farmataxi, che però le limitazioni della situazione attuale avevano reso impossibile, in quanto non è concesso, proprio per le restrizioni sanitarie dovute all’allarme coronavirus, entrare nelle abitazioni dei cittadini.

“Con l’occasione essendo le Farmacie sociali soggetti accreditati e certificati, invito a scaricare la app WhereApp (clicca qui), che useremo in caso di notizie importanti da diffondere rapidamente.