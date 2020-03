Covid-19, il Sindaco di Fiumicino: “Fate la spesa e poi restate a casa”

Fiumicino – “Da oggi tutti i negozi ancora aperti (inclusi i generi alimentari) dovranno osservare orari ridotti. E’ quanto ha stabilito un’ordinanza della Regione Lazio emanata ieri sera”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Per la precisione – spiega il Sindaco – l’apertura sarà consentita dalle 8.30 alle 19.00. La domenica e nei giorni festivi, invece l’orario da osservare sarà 8.30 – 15.00. Fanno eccezione a queste nuove restrizioni le farmacie e le parafarmacie che potranno continuare il loro orario regolare”.

“Le nuove disposizioni – prosegue Montino – sono valide fino al 5 aprile prossimo. I gestori degli esercizi commerciali dovranno preoccuparsi di evitare assembramenti e di organizzare gli ingressi in modo contingentato in modo che si possa garantire la distanza di un metro tra i clienti e tra i clienti e il personale. Inoltre dovranno garantire la sanificazione dei locali e protocolli di sicurezza interna per i lavoratori”.

“È l’ennesimo provvedimento che va ancora nella direzione stabilita fin dall’inizio: restare a casa il più possibile – conclude il Sindaco -. Per questo rivolgo un appello a tutte e tutti: fate la spesa nel negozio più vicino a casa, fatela abbondante in modo da non dovere uscire tutti i giorni e che sia sufficiente per almeno 4 o 5 giorni. Andate a fare la spesa uno per famiglia e per il resto rimanete a casa il più possibile. La spesa è un bisogno, non deve diventare la scusa per uscire di casa. Fatelo per la vostra sicurezza, per quella dei vostri familiari e per quella di chi lavora nei supermercati. Fatelo per tutti”.

(Il Faro online)