Previsioni Meteo Italia

Situazione: Torna l’alta pressione su gran parte d’Europa con la sola eccezione del settore iberico dove insiste una depressione associata ad un recente impulso di aria fredda nord atlantica ma che tuttavia ha le ore contate. Si tratta di un campo anticiclonico di matrice azzorriana che dal vicino Atlantico si è esteso verso est portando i suoi massimi di 1030hPa tra la Francia e l’Italia centro settentrionale e supportato in area mediterranea da un contributo africano. Di conseguenza il tempo risulta in gran parte stabile sulla Penisola seppur con qualche disturbo associato all’evoluzione del vortice su Gibilterra che sta incentivando una certa nuvolosità anche compatta tra le Isole Maggiori e a tratti lungo l’area tirrenica. Nel corso delle prossime ore questa nuvolosità continuerà a disturbare il tempo di questi settori ma non sono attese precipitazioni mentre sul resto della Penisola le condizioni saranno prevalentemente soleggiate.

Con l’assorbimento del vortice iberico il tempo tenderà ad una ulteriore stabilizzazione sulla Penisola con il sole che diventerà dominante su gran parte delle regioni per la giornata di mercoledì, qualche disturbo lo avremo limitatamente alle Alpi occidentali e soltanto in mattinata. Situazione analoga nella giornata di giovedì con bel tempo prevalente sull’Italia e qualche sporadico addensamento che interesserà a tratti solo le Isole Maggiori. Il contesto climatico sarà molto mite da nord a Sud con temperature in generale aumento. Le massime si porteranno su valori primaverili attestandosi intorno ai 20-21°C sia mercoledì che giovedì

Evoluzione: Da venerdì infiltrazioni di correnti atlantiche relative all’evoluzione di una blanda circolazione di bassa pressione che tornerà in auge sull’Europa occidentale determineranno qualche nota instabile su parte della Penisola, poi nel weekend è atteso un fronte freddo

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

MERCOLEDI’: l’alta pressione garantisce un’altra giornata caratterizzata dal bel tempo con primi tepori primaverili; non mancheranno annuvolamenti sparsi di tipo stratiforme specie dal pomeriggio su Umbria e Lazio, mentre al primo mattino non si escludono locali nebbie sui fondovalle di Umbria e Toscana. Le temperature massime risulteranno in ulteriore ascesa con punte fino a 21-22°C sulle pianure interne. Venti inizialmente deboli, ma con qualche rinforzo da Nordest in giornata. Mari poco mossi.

Commento del Previsore Lazio

Prosegue la fase contraddistinta dall’alta pressione, garanzia di tempo stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, con clima via via più mite, dal sapore primaverile, punte fino a oltre 20°C sulle pianure interne, più fresco lungo i litorali. Possibili locali nebbie nottetempo e al primo mattino sulle vallate tosco-umbre in successivo dissolvimento. Da venerdì e poi soprattutto nel weekend invece maggiore variabilità, con anche la possibilità per rovesci e qualche temporale in Appennino, complice l’indebolimento dell’alta pressione. Dal 22 marzo inoltre potrebbero arrivare venti più freddi dalla Russia, da confermare e con effetti ancora tutti da valutare, ma ad ora sembra probabile un deciso generale calo delle temperature.