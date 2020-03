Il pollo alla birra per la festa del papà

di: ILARIA CASTODEI

Cucina e Sapori – La bontà del pollo e l’aromaticità della birra in un delizioso secondo da fare facilmente a casa per rendere felice il papà a tavola.

Pronti a sentire le bellissime e commoventi poesie per la festa del papà? Senz’altro quast’anno lo saranno ancor di più visto il difficile momento che il nostro paese vive. I bambini sono a casa seguiti dai loro genitori e molti si adopereranno a fare fantasiosi lavoretti per stupire il loro amato papà. E allora perché insieme a mamma non mettersi d’impegno anche in cucina ed omaggiarlo con un gustosissimo piatto? Magari uno dei suoi preferiti.

Il 19 marzo oltre ad essere il giorno dedicato alla festa del papà, ricorre anche la festa di un santo che viene ricordato come il papà per eccellenza nella storia religiosa, San Giuseppe. Le due ricorrenze coincidono non a caso, ma quest’ultima è legata al consumo delle famose zeppole o bignè di San Giuseppe attraverso episodi narrati nel tempo che volevavo San Giuseppe protettore oltre che degli umili, emigranti e dei falegnami anche dei “friggitori” di ciambelle.

Per la festa del papà invece si propone un piatto salato e moderno per gli amanti della birra e del buon cibo. Il pollo alla birra resta uno dei secondi piatti di carne più conviviali che ci sia, cucinato da molti e in tantissime versioni, adatto a tutta la famiglia, bambini compresi visto che la parte alcolica della birra, infatti, evaporerà in cottura.

Una ricetta facile e molto ben voluta, da accompagnare, naturalmente, a un bel boccale della birra preferita! E qui che i papà esulteranno di bontà! Non potranno resistere al profumo e alla dedica di questo gustoso piatto!

Il pollo alla Birra

Di questa ricetta esistono numerose varianti: il pollo può essere intero o a pezzi (bocconcini), solo le cosce oppure solo le alette o un mix di più tagli; la birra da utilizzare solitamente è la chiara perchè conferisce un sapore molto più delicato, ma anche la scura o la rossa possono funzionare purchè non siano troppo amare e non abbiamo una gradazione alcolica superiore ai 5°; l’utilizzo o meno di aromi e coloranti naturali come il rosmarino, origano, la paprika e la curcuma; l’uso del trito di cipolle o scalogno; l’aggiunta delle verdure di accompagnamento come funghi o patate, cipolle borretane o verdura cruda sono il giusto abbinamento che non presenta note di sapore troppo intense e che lascia ben chiaro il gusto del protagonista del piatto. E infine si può scegliere tra la cottura in pentola o al forno: a prima rimane più umida mentre la seconda più asciutta.

Il pollo è un alimento molto diffuso, amato e versatile e la cottura con la birra è una delle più gustose, lascia la carne con una morbidezza e con un sapore molto particolare. E’ la pietanza ideale, molto apprezzato in umido per il suo particolare sughetto alla birra. A renderlo ancora più saporito e morbido è la marinatura con birra, aglio ed erbe aromatiche che precede la cottura.

La ricetta tradizionale

La ricetta del pollo alla birra può essere preparata in diversi modi e si possono anche aggiungere anche altri ingredienti rispetto a quelli previsti dalla preparazione tradizionale. Se si desidera un colore finale più deciso (stile barbecue) si potrà usare la paprika, la curcuma oppure il curry con i quali la birra in cottura creerà una succulenta cremina (a tal pro molti infarinano il pollo prima della cottura) donando un inebriante aroma etnico. Cuocere il pollo nella birra conferirà alla carne anche un sapore particolare: infatti, il malto andrà ad addolcire la carne e, allo stesso tempo, ad intenerirla.

La preparazione di questo secondo piatto a base di carne è semplice e il metodo di cottura da utilizzare è tradizionalmente quello in umido.

Ingredienti per 4 persone

• 8 cosce di pollo (due cosce a testa)

• 1 bottiglia di birra chiara da 330 ml

• 1 spicchio d’aglio

• 2 rametti di rosmarino

• 1 cucchiaio di zucchero

• origano secco

• olio extravergine di oliva

• sale

• pepe

Preparazione:

Cominciare a preparare le erbe aromatiche: tritare il rosmarino e mescolarlo con origano secco, sale, pepe e olio (si può aggiungere anche un po’ di birra). Con questo intingolo massaggiare e lasciar marinare le cosce di pollo. Poi farle dorare in una casseruola con l’olio e l’aglio tagliato a metà, fino a quando saranno uniformemente dorate. Versare la birra e lasciare evaporare la parte alcolica.

Unire lo zucchero e abbassare la fiamma cuocendo il pollo coperto per 45 minuti, mescolando di tanto in tanto (in questa fase si possono aggiungere i coloranti naturali). A cottura ultimata trasferire nei piatti da portata, completare con altro rosmarino e origano e il pollo alla birra è pronto per essere servito. Accompagnare con un contorno a scelta tra quelli in abbinamento sopra esposti aggiungendo l’ingrediente direttamente in padella oppure in cottura separata, affinchè esaltino il sapore del pollo.

Variante:

Le Alette di Pollo alla Birra sono un finger food sfizioso che si può preparare per un aperitivo con gli amici oppure per una serata davanti alla tv. Non avendo il sughetto nel piatto si mangiano agevolmente con le mani anche stando in piedi. Svariate tipologie di salse tra cui la classica bbq o la senape sono in perfetto abbinamento. E’ una buona alternativa al classico pollo alla birra e richiamano nell’aspetto le gustosissime alette fritte americane.

Come si diceva volendo si può anche cuocere il pollo in forno. Si dovrà cuocere però per qualche minuto prima sul fornello e poi passarlo in forno già caldo a 200° per 40 minuti circa girandolo spesso e cospargendo ogni tanto con il sugo di cottura fino a completo assorbimento.

(Il Faro online)