La cultura non si ferma a Pomezia: biblioteche, musei e teatri disponibili online

Pomezia – Dopo il servizio di biblioteca online, da oggi musei e teatri entrano direttamente nelle case dei cittadini. E’ questa l’idea dell’Ufficio Cultura del Comune di Pomezia che, in collaborazione con le associazioni del territorio, sta realizzando brevi video – racconti e favole per bambini, monologhi per adulti – che possano accompagnare grandi e piccoli in queste giornate di emergenza.

“Un modo per tenere viva la cultura in Città anche ora che ognuno di noi è a casa – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Una visita virtuale al Museo civico archeologico Lavinium o centro storico di Pomezia attraverso la sua ricostruzione virtuale del Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, una favola per bambini o uno spettacolo per i più grandi, possono essere momenti di svago per i nostri concittadini“.

“La cultura, così come il turismo – conclude Morcellini – e le attività produttive, sono tra i settori del Paese più colpiti da questa emergenza e stiamo dando il massimo per essere vicini a tutti i soggetti e le realtà che avranno bisogno di supporto nei prossimi mesi. Ora vogliamo essere vicini ai cittadini di Pomezia anche così, accompagnandoli quotidianamente a un incontro con la cultura”.

(Il Faro online)