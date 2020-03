La donazione del sangue non si ferma, la Nazionale Italiana Calcio Attori al Fatebenefratelli

Roma – In un periodo di emergenza sanitaria come questo, dove la paura del contagio da Covid-19 in ospedale ha provocato la drastica riduzione delle donazioni di sangue, al Fatebenefratelli-Isola Tiberina è arrivata la squadra della Nazionale Italiana Calcio Attori, per sottolineare l’importanza di questo gesto di solidarietà, che non costa nulla a chi lo compie e che vale tanto per chi lo riceve.

Tra i volti noti oggi presenti nella Sala donatori del Fatebenefratelli-Isola Tiberina con l’associazione Ematos Fidas: Luca Capuano, Andrea Preti, Ferdinando Giordano, Vittorio Hamartz, Michele Fazzitta.

«Anche se il Coronavirus è un’emergenza sulla bocca di tutti, le altre malattie non vanno in vacanza – ha dichiarato il responsabile del Servizio Trasfusionale del Fatebenefratelli, Marco Della Ventura – e in Italia ogni giorno 1800 pazienti hanno bisogno di una trasfusione. Contro ogni timore, il nostro Centro per le donazioni si trova al di fuori della struttura ospedaliera e vengono applicate tutte le raccomandazioni previste per la sicurezza del donatore e degli operatori, tanto che, in adesione alle disposizioni di legge le donazioni vengono effettuate su appuntamento, in modo da non creare assembramenti» .

«Noi della Nazionale Attori siamo da sempre in prima linea nel partecipare ad iniziative benefiche e di solidarietà – ha dichiarato l’attore Luca Capuano – . In un momento come questo in cui va dato risalto anche alla questione della donazione del sangue, per noi è stato importante esserci. Siamo davvero felici di essere venuti qui al Fatebenefratelli, dove siamo stati accolti in una situazione di grande relax, accogliente e in completa sicurezza».

Al Servizio Trasfusionale accedono annualmente circa 2500 donatori di sangue, dai quali si ottengono quasi 5000 unità di emocomponenti, indispensabili per il supporto trasfusionale di pazienti non solo dell’Ospedale Fatebenefratelli ma anche degli altri ospedali di Roma.

Negli ultimi anni si è assistito a un continuo aumento delle donazioni, soprattutto di quelle in aferesi, grazie al supporto dell’Associazione Donatori EMATOS FIDAS, che coordina 20 gruppi presenti sul territorio cittadino.

«Anche in questo periodo i volontari dell’Associazione non fanno mancare il loro impegno e stiamo lavorando su appuntamento per garantire continuità e sicurezza ai nostri donatori» ha sottolineato il presidente di Ematos Fidas, Samantha Profili.

La Sala Donazioni del Fatebenefratelli Isola Tiberina si trova al piano terra di Lungotevere de’ Cenci 5 ed è attiva lun-giov-ven-sab dalle 8.00 alle 12.

Per informazioni e prenotare un appuntamento, collegarsi al sito www.ematos.it

Per contattare il Servizio Trasfusionale: 06.6837817

(Il Faro on line)