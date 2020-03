Ostia, Antonio Di Giovanni (M5S): “Trasformare l’ospedale Grassi in policlinico”

Ostia – Trarre insegnamento dalla drammatica esperienza dell’emergenza da coronavirus e impegnarsi per potenziale l’ospedale Grassi, magari puntando alla sua trasformazione in policlinico.

E’ l’appello che lancia il capogruppo del Movimento 5 Stelle del X Municipio, Antonio Di Giovanni, alla luce delle ultime settimane di superlavoro dei dipendenti dell’ospedale Grassi in funzione della lotta al coronavirus. In buona sostanza l’amministratore pentastellato suggerisce di invertire la tendenza e di puntare al potenziamento del nosocomio su più specialità, se serve anche in collaborazione con l’università. Tanto più che siamo alla vigilia del piano di ampliamento e aggiornamento tecnologico finanziato con 55 milioni di euro.

“Fermare il depotenziamento dell’Ospedale G.B. Grassi deve essere una priorità e non solo in una situazione di emergenza – sostiene Di Giovanni – I tagli fatti alla Sanità Pubblica nel corso degli anni hanno lasciato evidenti segni e quindi è necessario che si avvii una riflessione a più ampio raggio sull’importanza dei servizi pubblici in Italia, anche a fine emergenza CoVid-19. La progressiva chiusura di reparti, la riduzione dei posti letto, la mancanza di un’adeguata terapia intensiva e rianimazione, hanno ridotto il presidio del litorale di Roma al collasso, con una evidente insufficienza dei servizi da erogare sul territorio”.

“Già in passato, con una manifestazione, abbiamo denunciato questa situazione – prosegue il capogruppo M5S in X Municipio – e siamo pronti ad una massiccia raccolta firme da consegnare direttamente nelle mani del Governatore Zingaretti, affinché i ragionamenti fatti in questa situazione di emergenza diventino fatti concreti anche in una situazione di normalità. Il X municipio ha un bacino di utenti molto grande ed ha bisogno di un policlinico e non di un’attuale ospedale depotenziato, ha bisogno di più posti letto, reparti specialistici, medici, infermieri e personale sanitario”.

“La Regione Lazio – conclude Di Giovanni – esca dalla logica dell’emergenza e cominci a ragionare su quella della programmazione e degli investimenti. La Sanità Privata, deve essere complementare e non sostituirsi a quella pubblica, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto l’importanza dei servizi pubblici, vedi ATAC ad esempio su cui ci siamo battuti per non privatizzarla. Sembra che gran parte dei cittadini abbia capito la gravità del momento dimostrando un comportamento adeguato alle disposizioni del Governo, ed è evidente che non va abbassata la guardia, ma nel contempo bisogna pensare alle conseguenze future in campo sanitario, pertanto auspico che il nostro territorio, ormai paragonabile a tutti gli effetti ad una città, abbia il giusto riconoscimento attraverso un presidio sanitario pari ad un policlinico”.