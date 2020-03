Ostia, due anziani morti per polmonite: negativo un tampone, attesa per il secondo responso

Ostia – Ore d’ansia all’ospedale Grassi e in due famiglie del litorale romano. Stanotte due anziani sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso con gravi problemi respiratori. Entrambi sono deceduti dopo poche ore: per uno si attende l’esito del tampone di ricerca del coronavirus, per l’altro l’esame ha escluso la positività.

E’ successo nella notte in due diverse circostanze con persone che non avevano rapporti di parentela o d’amicizia tra loro. Intorno alle ore 20,00 di ieri sera, martedì 17 marzo, il personale dell’Ares 118 ha trasportato al pronto soccorso un uomo di 85 anni con gravi problemi respiratori ed un quadro clinico di sospetta covid-19. Ovviamente il malato è stato subito assistito nel percorso di isolamento. Ciò nonostante dopo otto ore dal ricovero il suo cuore ha cessato di battere.

Dopo due ore, intorno alle ore 22,00, l’ambulanza ha trasportato un altro anziano, dell’età di 83 anni, affetto anche lui da problemi respiratori acuti. E’ stato assistito con tutte le protezioni del caso, nel percorso di isolamento per i sospetti da coronavirus. Anche in questo caso, purtroppo, le cure si sono rivelate inefficaci: l’uomo è deceduto due ore dopo il ricovero. Di lui si attende l’esito del tampone, anche se dalle prime valutazioni del quadro clinico si tenderebbe a escludere la positività.

Nel pomeriggio di oggi quattro persone sono state sottoposte a tampone in un condominio di via Paolo Orlando.

Intanto notizie positive riguardo alla situazione della Asl Roma 3 nel quotidiano bilancio diffuso dalla Regione Lazio: nelle ultime 24 ore si sono registrati solo tre nuovi casi positivi mentre 150 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.