Si tratta di un lavoro complesso, ma a volte necessario: in questi casi è meglio agire sulla causa con un professionista del settore, per limitare da subito i danni. Da noi, ogni fase della lavorazione, dalla preparazione del sottofondo, alla posa in opera ed alla rifinitura, viene svolta in un processo integrato mirato all'ottenimento di un risultato esteticamente bello e qualitativamente impeccabile, il tutto all'insegna del nostro proverbiale rispetto dei tempi pattuiti con il cliente. Ogni lavorazione dei nostri parquet Roma è una vera e propria trasformazione di anonimi elementi lignei in un pavimento, rifinito nei minimi dettagli e completato magari da battiscopa realizzati nello stesso stile e materiale. Tecnici prima che commercianti, consulenti prima che venditori, la nostra ditta offre, nella sua esposizione appena rinnovata, le migliori soluzioni per tutte le esigenze di pavimenti in legno (incollati, inchiodati, flottanti, su sabbia, finiti, , per esterni, antichi da restaurare e non) per abitazioni ed ambienti di lavoro. Il parquet può essere sovrapposto a qualsiasi sottofondo purché quest'ultimo sia resistente e sano.

Eleganza e praticità del Parquet Roma

Contrariamente a quanto spesso affermato, l’utilizzo del legno per la realizzazione di parquet Roma come in tutte le realizzazioni di manufatti per edilizia ed arredamento garantisce il più innocuo impatto ambientale, contribuendo a sottrarre enormi quantità di anidride carbonica dall’atmosfera della nostra terra a patto che si utilizzino prodotti con certificazioni di qualità, come avvierei tutte le nostre offerte. Da un punto di vista estetico e funzionale, fra tutti i materiali, il legno è naturalmente portato a donare alla casa un aspetto caloroso ed inoltre pratico ed elegante. Il parquet Roma, indipendentemente dalle condizioni ambientali, riesce anche a dare maggiore percezione di sano calore rispetto alle altre pavimentazioni. Inoltre, ha buone doti fonoassorbenti che consentono di creare intorno a noi, una sorta di involucro confortevole oltreché accogliente. Solitamente il parquet Roma ha una durata nel tempo che ti consente di mettere da parte ogni ripensamento e optare al più presto per questo tipo di materia prima di pregio. Sommando alla sua durabilità comprovata, il fatto che sia possibile rinnovarlo e metterlo a nuovo in qualsiasi momento, ecco spiegati i motivi per cui si tratta di certo di un ottimo investimento economico per il futuro della tua casa.

Come risolvere il problema del Parquet Roma

Partendo dalla lavorazione di parquet tradizionali, europei ed esotici, la nostra ditta si è poi specializzata nella commercializzazione e posa in opera di parquet Roma al fine di rispondere anche alle esigenze più moderne e sofisticate del mercato odierno. Ogni fase della lavorazione, dalla preparazione del sottofondo, alla posa in opera ed alla rifinitura, viene svolta in un processo integrato mirato all'ottenimento di un risultato esteticamente bello e qualitativamente impeccabile, il tutto all'insegna del nostro proverbiale rispetto dei tempi pattuiti con il cliente.

