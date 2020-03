Sanificazione delle strade a Pomezia, Zuccalà risponde alle polemiche

Pomezia – Sulle polemiche di questi giorni riguardo alla sanificazione delle strade, il Sindaco Adriano Zuccalà chiarisce: “Voglio rassicurare la cittadinanza in merito alla sanificazione delle nostre strade”.

“Questa è già regolarmente effettuata – dichiara Zuccalà – dalla ditta competente con prodotti non inquinanti e adeguati alla pulizia delle superfici stradali. Non si tratta di un servizio aggiuntivo per contrastare il Coronavirus perché, come confermato dalle autorità sanitarie, non è essenziale per la lotta al Covid-19, ma è un’attività ordinaria dell’Ente che viene comunque svolta regolarmente”.

“È importante in questo momento – conclude – non diffondere notizie che possano creare allarmi ingiustificati: le strade di Pomezia e Torvaianica sono regolarmente sottoposte a pulizia e sanificazione, attività che viene svolta sull’intero territorio comunale”.​

(Il Faro online)