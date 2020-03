Terracina, al “Fiorini” montata la tenda per il pre-triage

Terracina – Anche all’ospedale di Terracina arriva la tenda per il pre-triage. I lavori per l’allestimento della tenda (con sopra il simbolo della Protezione civile e della Regione) sono iniziati ieri pomeriggio, mentre, per la completa messa in funzione, in base a quanto trapelato fin’ora, bisognerà aspettare domani. La stessa sarà situata nei pressi del Pronto soccorso.

Ricordiamo che, secondo quanto emerso nei giorni scorsi nella videoconferenza stampa, è volontà della Asl pontina “lasciare intonsi”, rispetto all’emergenza sanitaria in corso, gli ospedali di Fondi e Terracina. In particolare, al Fiorini sono stati sospesi i lavori di adeguamento del Pronto soccorso e dell’allestimento dell’Obi (Osservazione breve intensiva) e che, per affrontare l’emergenza in corso, i 4 posti letto in più destinati all’Obi verranno invece convertiti in posti letto per i pazienti in attesa di effettuare il tampone e che, quindi, potrebbero essere poi trasferiti al Goretti (leggi qui).

Che cos’è il pre-triage

Ricordiamo, infine, che il pre-triage serve per evitare che pazienti con sintomi sospetti possano approdare al Pronto soccorso. Chi pensa quindi di aver contratto il virus deve necessariamente recarsi lì e non al Ps.

(Il Faro on line)