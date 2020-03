Ardea, ancora fiamme allo stabile delle Salzare: paura tra i residenti

Ardea – Non si fermano le fiamme nel complesso “Le Salzare”. Un nuovo incendio è scoppiato allo stabile intorno alle 20 dell’odierna serata, e questa risulta essere quindi la seconda esplosione nell’arco di 24 ore (leggi qui).

A prendere fuoco questa volta sono stati dei rifiuti accatastati nel sottoscala della palazzina D, l’aria è irrespirabile e il fumo nero ha invaso i palazzi intorno e il Consorzio “Sabbie d’Oro”. Questo avvenimento non è nuovo ai residenti della zona, che da anni continuano ad avanzare richieste per porre fine alla situazione di abusivismo, delinquenza e degrado in cui versa il territorio.

Sono ancora da accertare le dinamiche dell’incendio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pomezia e i Carabinieri della Tenenza di Ardea.

(Il Faro online)