Back To The Roots by Wycon Cosmetics

Back to the Roots è la linea di Wycon Cosmetics (leggi qui) in edizione limitata, composta da prodotti per il make-up e per la skincare, formulati con ingredienti di origine naturale capaci di contrastare gli effetti nocivi dei radicali liberi, nonché idratare e nutrire la pelle. Si tratta inoltre di una linea che ha tenuto conto dell’impatto ambientale realizzando i packaging in carta riciclata e riciclata al 100%. Scopriamola insieme.

Trucco base viso

Il The Pure Primer (18,90 euro) è un primer viso lumi-matt, formulato con acqua di fiori d’arancio e di pompelmo, che minimizzano i pori ed aiutano a nascondere le rughe e le piccole imperfezioni. Il The Real Foundation (22,90 euro) è un fondotinta fluido dalla texture leggera e dalla coprenza media, che perfeziona e leviga l’incarnato donando un effetto matt-luminoso. Contiene l’acqua di pompelmo e di rosa damascena, dalle proprietà idratanti e calmanti, il burro cacao e l’olio di mirtillo dall’ azione antiossidante.

Il The Dreamer Concealer (12,90 euro) è un correttore fluido dalla coprenza modulabile e dalla texture leggera, che dona un effetto idratante ed aiuta a ridurre le borse del contorno occhi.

Il The Perfect Duo Blush+Bronzer (13,90 euro) racchiude un fard ed una terra con cui scolpire e colorare gli zigomi. Il The True Light-Highlighter (14,90 euro) è un illuminante con polveri naturali e perla di origine minerale dalla texture setosa e fondente che mette in risalto i punti chiave del viso, restituendogli la sua naturale tridimensionalità.

Trucco occhi

Il The Green Volume Mascara (12,90 euro) è un mascara nero contenente un’alta percentuale di ingredienti naturali e dallo scovolino in fibre naturali, che allunga, definisce e volumizza le ciglia. La The Eye Pencil (9,90 euro) è una matita occhi dal tratto morbido, dalla scrivenza elevata e facilmente sfumabile.

Trucco labbra

Il The Glossy Care (14,90 euro) è un trattamento labbra per il 90% di origine naturale, contenente aloe ed olio di macadamia dal potere lenitivo e rigenerante, che rendono le labbra morbide e nutrite.

La The Lip Pencil (8,90 euro) è una matita labbra dal tratto morbido e facilmente sfumabile, che delinea in modo preciso il contorno labbra.

Il The Marvelous Lipstick (9,90 euro) è un rossetto cremoso ultra-pigmentato disponibile in diverse tonalità dal nude al rosso acceso e al bordeaux.

Il The Good Vibes (12,90 euro) è un lip gloss dalla texture cremosa e sottile che riempie le labbra rendendole luminose e volumizzate, grazie ad un attivo in esso contenuto, che ne stimola il microcircolo.

Fissante trucco

Il The Water Mist (14,90 euro) è uno spray dalla texture a base di acqua di fiori di arancio e di pompelmo, ricchi di aminoacidi ed antiossidanti, che fissa il trucco e lo rende a lunga tenuta lasciando sulla pelle una sensazione di freschezza.

