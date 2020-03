Coronavirus, a Cerveteri sette nuovi casi accertati

Cerveteri – Sono sette i nuovi casi di coronavirus nel Comune di Cerveteri. Salgono così a dodici i contagi nel territorio. Ad annunciarlo con un video su Facebook è Alessio Pascucci, sindaco della città, che spiega: “Cinque di queste sette persone erano già ricoverate in ospedale, mentre una lavora nel settore medico. La Asl ha già provveduto ad avvisare tutte le persone che hanno avuto contatti con loro“.

“Sono molto, molto amareggiato – commenta Pascucci -. Amareggiato perché ancora oggi vedo troppe persone in giro, persone che senza il minimo rispetto per la comunità continuano ad uscire come se nulla fosse. Questo non va bene e non può continuare. Restate a casa, o il sistema sanitario non riuscirà contenere l’epidemia”.

“Inaspriremo i controlli sul territorio, ma tutto si basa sul nostro senso di responsabilità. Andrà tutto bene, sì, ma solo se ce la metteremo tutta e ognuno farà il suo dovere”, conclude il sindaco Pascucci.

(Il Faro online)